Sala: "Valcepina? Apprezzo la lettera, vedremo il comportamento". VIDEO

Sala: "Valcepina? Apprezzo la lettera, vedremo il comportamento"

La lettera di Chiara Valcepina “l’apprezzo, dopodiché vedremo il comportamento. Credo che vada data a una persona che è stata eletta democraticamente la possibilità di dimostrare che veramente non è come appare in quel video, perché se così fosse è chiaro che ribadirei di trovarmi a disagio nel vederla in consiglio comunale, però le parole della lettera lasciano presagire una presa di responsabilità e la volontà di dimostrare ai milanesi con i fatti che non è quella che appare da quel video”. Lo ha detto il sindaco Giuseppe Sala a margine della inaugurazione del murale per commemorare la blogger 'Fraintesa', Francesca Barbieri, commentando la lettera che la consigliera di Fratelli d’Italia ha indirizzato ieri al sindaco per spiegare la sua posizione dopo l’inchiesta di Fanpage 'Lobby nera' che l’ha vista coinvolta.

Sala: "C'è spazio per collaborare con la minoranza"

"Lo spazio per la collaborazione con la minoranza ci sarà, dipende da entrambi i lati, dalla nostra capacità di voler coinvolgere e dall'idea che può maturare nell'opposizione che questo è il momento di fare le cose". Lo ha detto il sindaco Sala. La seduta è andata "come nelle attese, come è normale che ci si aspetti. Il primo consiglio è sempre un po' così, non è che possiamo aspettarci che l'opposizione ci butti le braccia al collo, considero significativa l'astensione di Forza Italia e il loro voto contro, considero significativi alcuni interventi come quello di Luca Bernardo, molto equilibrato", ha aggiunto Sala. "D'altro canto, se fossi un rappresentante dell'opposizione mi porrei questo dubbio, in questo momento la provocazione e la protesta fine a se stessa non funziona: se l'opposizione dovesse continuare a reiterare i comportamenti che li ha portati alla sconfitta, non sarebbe nel suo interesse. È il momento di collaborare quindi io sento il dovere di trovare vie di collaborazione", ha concluso.

Sala: "Città metropolitana, il vicesindaco non sia di Milano"

Come vicesindaco della città Metropolitana "non ho un nome e, non avendo un nome, sarebbe saggio immaginare di avere un vicesindaco o una vicesindaca non milanese perché, se vogliamo allargare e considerare il peso dei 184 comuni della città metropolitana, se posso esprimere una preferenza, direi che se si trovasse una persona sindaca di un altro Comune, forse sarebbe meglio". Lo ha detto il sindaco Giuseppe Sala a margine dell'inaugurazione del murale dedicato a Francesca Barbieri.

"Presidente della Repubblica? Non si tiri la giacchetta a Draghi"

“Credo che a Draghi non vada tirata la giacchetta, è una persona molto responsabile, non deciderà solo secondo la sua volontà ma cercando di interpretare il bene del Paese". Lo ha detto il sindaco Giuseppe Sala rispondendo a una domanda sul prossimo presidente della Repubblica. "Mi auguro solo che Draghi continui a giocare un ruolo che si sta rivelando oggettivamente decisivo per il nostro Paese", ha concluso.