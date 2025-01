Sala: "Hanno ragione Zaia e De Luca, sì al terzo mandato. Anche per i sindaci. Io? Mai dire mai..."

Sul limite del terzo mandato per i governatori "sono d'accordo con Zaia e De Luca, e dico di piu': questo limite non dovrebbe esserci per i sindaci". Lo ha detto il sindaco di Milano Giuseppe Sala a Rtl. "In Europa - ha aggiunto - nessun Paese ha limiti di mandati per i sindaci, ad eccezione del Portogallo che ha tre mandati. Noi ne abbiamo due. Ma dobbiamo sempre essere speciali? Ci vengono a dire che c'e' un'eccessiva concentrazione di poteri...ma va, c'e' il Consiglio comunale e il Consiglio regionale, organismi di controllo, ci sono giudici, la Corte dei Conti, e poi il supremo controllore che e' l'elettore. Per cui non va bene e ha ragione Zaia: prendere lezioni da chi sta in Parlamento da 30 anni anche no". A chi gli chiedeva se farebbe volentieri un altro mandato a Milano il sindaco ha risposto dicendo: "Io sono un cultore di James Bond, c'e' uno dei film interpretato dal mitico Sean Connery con Kim Basinger che si intitola 'Never Say Never Again', mai dire mai".

