Sala:"I partiti devono mettere Draghi nelle condizioni di andare avanti"

"I partiti devono mettere Draghi nelle condizioni di andare avanti". E' quanto sostiene il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, interpellato sulla crisi di governo, in occasione della presentazione della collaborazione tra EssilorLuxottica e Politecnico di Milano.

Sala: “I partiti devono dare segno di maturità”

Il sindaco ritiene "sbagliato" dire semplicemente che il governo deve andare avanti. "In questo momento sono i partiti che devono dare segno di maturità, non possono scappare dal loro dovere, perché se gli votano la fiducia e una settimana dopo sono li' a minacciare la crisi siamo punto e a capo", sostiene Sala, che segnala alcune preoccupazioni all'orizzonte: "Difficoltà sociali, costi alti, gap tra stipendi e costo della vita". Per cui, e' "necessario un sostegno del governo". Inoltre, sul fronte delle finanze, se arrivasse un nuovo ministro dell'Economia dovrebbe ricominciare da capo "a capire come stanno i conti del governo"