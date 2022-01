Salone del mobile 2022 verso il rinvio: si terrà a giugno

Salone del mobile 2022 verso il rinvio: la rassegna sarà spostata da aprile a giugno, probabilmente dal 7 al 12 del mese. Lunedì l cda di Federlegno Arredo Eventi voterà la decisione, nel tentativo di salvare la manifestazione, che quest'anno festeggerebbe il sessantesimo anniversario. Stefano Boeri, intervistato da Repubblica, conferma: "Rimandare di due mesi potebbe facilitare il lavoro senza mettere a rischio l'effetto novità dei prodotti che le aziende stanno sviluppando". Numerose le realtà che avevano già aderito all'edizione 2022, che si vuole svolgere in modalità tradizionale archiviando la sperimentazione - comunque valutata positivamente - del Supersalone.

Gli altri grandi eventi già rinviati per Covid

Non è l'unico evento fieristico già posticipato a causa del Covid. Come riporta Repubblica, slittano anche Transopotec, Mido e Bit. La data di Homi non è ancora stata fissata. Come ha riferito Affaritaliani.it Milano, spostata più in là anche la Stramilano, dal 20 marzo al 15 maggio. Ed altri eventi potrebbero subire la stessa sorte