Salone della calzatura, edizione "aumentata" con Micam Milano digital show

Micam Milano, il Salone Internazionale della calzatura, è in programma a Fiera Milano Rho dal 20 al 23 settembre 2020, "E' l'appuntamento fondamentale per sostenere un settore cruciale per il Made in Italy e la nostra economia - spiega Siro Badon, presidente di Micam e Assocalzaturifici. Grazie alla piu' rilevante manifestazione fieristica internazionale del comparto calzaturiero, si mantiene la connessione tra produttori e buyer. In un momento come questo, in cui di certezze ce ne sono poche, Micam si pone come elemento essenziale per la ripartenza e l'internazionalizzazione delle aziende che da sempre partecipano al salone. Come dimostra la nostra indagine, oltre il 64 per cento dei buyer internazionali manifesta l'intenzione di visitare Micam o sta valutando di partecipare e oltre il 50 per cento prevede di stare per due o piu' giorni in fiera, con l'obiettivo principale di incontrare gli espositori, ma anche di scoprirne di nuovi e di ricevere stimoli interessanti dai seminari sui temi piu' attuali. In particolare, vogliamo porre al centro Micam Milano e l'accelerazione sui suoi canali digitali b2b per supportare le aziende verso una gestione piu' efficiente del loro portafoglio clienti e allargare le possibilita' di acquisirne di nuovi in tutto il mondo. Per questa ragione abbiamo costruito, insieme al partner NuOrder, la piattaforma Micam Milano Digital Show". E proprio per supportare le imprese online, nasce quest'anno Micam Milano Digital Show, powered by NuOrder, un nuovo ambiente digitaleche è molto piu' di un portale o un catalogo online: si tratta di una vera e propria "fiera aumentata" che vede nel digitale un potenziamento delle opportunita' della fiera fisica.

Insieme a NuOrder, leader mondiale nel campo delle piattaforme digitali di business, Micam ha voluto mettere a disposizione l'offerta dei propri espositori ai compratori di tutto il mondo: basta un click per entrare in un mondo da scoprire, un network in continua evoluzione, a cui sara' possibile aderire a costi competitivi. "Internazionalita', innovazione e network caratterizzano Micam Milano Digital Show, una realta' che anticipera' gli incontri della manifestazione e ne proseguira' le opportunita' anche quando la fiera fisica sara' terminata - spiega Tommaso Cancellara, ad di Micam. I buyer potranno beneficiare dei potenziali contatti gia' presenti nella piattaforma NuOrder, la cui community e' composta da 500.000 retailer e acquisire nuove competenze per le proprie attivita' di vendita nel mondo digitale. Il nostro obiettivo e' di arrivare ad avere due appuntamenti fisici all'anno (o 4 se si considera Micam Americas) e 365 giorni di presenza digitale. Micam sara' in ottima compagnia in quanto, proseguendo con la partnership strategica con il Gruppo Informa, il buyer trovera' sulla piattaforma oltre a Micam Milano e Micam Americas anche le fiere americane Magic, Project, Coterie, creando un polo virtuale delle piu' importanti fiere al mondo del fashion business".