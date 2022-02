Salute, ecco come prevenire le malattie del fegato

Il fegato è fondamentale per il corpo umano. In particolare per il suo metabolismo. Ecco perchè è fondamentale sapere come prevenire le malattie del fegato. Secondo quanto sottolinea la dottoressa Chiara Circosta dell’Humanitas Medical Care Domodossola di Milano (Humawww.humanitas-care.it) bisogna per prima cosa citare l’acqua, “infatti, un’adeguata idratazione è un toccasana per il fegato, in quanto permette di eliminare le tossine prodotte duranti i processi digestivi. Poi alimenti ricchi di fibre e frutti di stagione sono scoramenti alimenti che possono aiutare, insieme all’uso dell’olio extravergine di oliva.

Salute, sport e meno stress contro le malattie del fegato

Altro capitolo importante riguarda le abitudini e gli stili di vita che possono aiutare la prevenzione delle malattie del fegato: "Sicuramente bisogna fare attenzione al fumo si sigaretta e alla sedentarietà, oltre che al consumo di alcool. Inoltre, lo stress, così come l’assunzione di alcuni farmaci, possono avere un effetto negativo sul fegato. Quindi assumete farmaci solo se strettamente necessario o come terapia, e dedicate del tempo a voi stessi, praticando un hobby, o dello sport. Anche questo ha un’importante funzione nella depurazione del fegato”, conclude la dott.ssa Circosta