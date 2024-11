Salva Milano, arriva l'ok dalla Camera. M5S e Avs si smarcano





L'opposizione si spacca nel voto in Aula alla Camera sul cosiddetto "Salva Milano". Con il M5s che grida "all'inciucio" tra "le destre e il Partito democratico". E la frecciata del Pd ad Avs sulle 'note' de "Il ragazzo della via Gluck". Il disco verde dell'Assemblea di Montecitorio - 172 voti favorevoli e 41 contrari, ora il testo passa al Senato - e' arrivato con il parere favorevole di Pd, Piu' Europa, Italia viva e Azione, insieme al Si' del centrodestra. Avs e Movimento 5 Stelle, invece, hanno votato contro. Sono proprio i pentastellati, fermamente contrari al testo sulle "disposizioni di interpretazione autentica in materia urbanistica ed edilizia" a puntare il dito contro i dem.

Salva Milano, lo scontro tra Pd e M5S





"La cosa piu' assurda e' che questo provvedimento - attacca il vicecapogruppo M5s Agostino Santillo - nasce dall'inciucio delle destre con il Partito democratico. Per favore fermatevi". Pronta la replica della deputata dem, Silvia Roggiani. "Il Pd oggi vota a favore non perche' sta inciuciando con la destra ma perche' nel centrodestra sono venuti sulla posizione del Pd". Parentesi polemica anche tra Pd e Avs giocata sulle 'note' del "ragazzo della via Gluck". La canzone di Celentano e' stata cantata in Aula da Angelo Bonelli. "Raccontava la speculazione edilizia nelle nostre citta'", dice il deputato Avs. "Sapete dove e' via Gluck?", incalza poi la democratica Roggiani, "e' accanto alla Stazione centrale e ora pensare che in quest'Aula qualcuno dica 'li' e' dove c'era il verde...' vuol dire che non ha proprio idea di quanto le citta' sono cambiate in questi ultimi anni", conclude la parlamentare del Pd.

LEGGI TUTTE LE NOTIZIE DELLA SEZIONE MILANO