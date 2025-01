Salva Milano, Sala: "Abbiamo perso 165 milioni"

Il sindaco di Milano Giuseppe Sala parla della crisi dell'edilizia derivante dalle inchieste della Procura per presunti abusi: il municipio "l'anno scorso ha perso 165 milioni di euro dal fatto che c'è stato un blocco dell'urbanistica". "Tutto ciò impatta anche nei conti del Comune - ha aggiunto -. Questa non vuole essere un'accusa a nessuno, è una constatazione". A breve si aprirà la partita al Senato per arrivare all'approvazione della norma Salva-Milano. "La situazione è già così e non si risolverebbe nemmeno con l'immediata approvazione del Salva Milano - ha detto Sala che ha spiegato, come riferisce Ansa, di non avere sentito di recente la segretaria del Pd Elly Schlein -. Io insisto per tutelare chi lavora con me e chi ha cercato di interpretare quelle che erano le regole. Non ho il controllo dell'operazione, è chiaro che l'obiettivo fondamentale è dare giustizia a chi ha lavorato in buona fede. Per rimettere in moto l'urbanistica bisogna puntare sul nuovo Pgt".

Milano, Sala: "Abbiamo fatto i miracoli per tenere in linea il bilancio"

Sala ha parlato anche di bilancio. "Dico solo che da conoscitore delle regole del bilancio abbiamo fatto miracoli a tenerlo in linea, chi verrà dopo di noi avrà un bel problema - ha concluso -. Negli anni che verranno gestire il Comune di Milano e tenere allineati i conti con i contribuiti del governo che vanno sempre più a diminuire sarà un'impresa molto ardua".

