Salva Milano, Sala: "Emendamenti? Ulteriori rinvii sono un problema"

"Se la presentazione di emendamenti" al Salva Milano "vuol dire un ulteriore rinvio indefinito, è chiaro che è un problema". Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala commentando l'avvio il prossimo 6 marzo della discussione in Senato della norma che potrebbe fare uscire la città dal blocco dell'urbanistica. "Non so quali saranno le intenzioni" del Pd e "ovviamente credo che la mia parte l'ho fatta tutta fino in fondo per cercare di spiegare il perché è importante per noi avere un parere, non posso fare di più", ha aggiunto.

Salva Milano, Sala: "Passato più di un anno da quando se ne parla..."

Alla domanda di come prenderebbe la presentazione di emendamenti da parte del Pd e quindi il ritorno del testo alla Camera, Sala ha risposto che "dipende qual è il contenuto e dipende anche quali sono i tempi". Ormai "è passato più di un anno da quando si è iniziato a parlare di questo tema - ha concluso -. Per giudicare un tema del genere un anno penso sia veramente tanto. Molto del danno è stato fatto e il mercato immobiliare è fermo".

