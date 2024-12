Salva-Milano, Sala: "Rivendico quello che abbiamo fatto, ora mettere in sicurezza il sistema"

"I tempi" per l'approvazione del Salva-Milano "non sono nelle mie mani pero' la logica c'e' tutta. Credo che sul tema urbanistico non e' che mi debba difendere, anzi rivendico quello che abbiamo fatto". Lo ha detto il sindaco di Milano Giuseppe Sala a margine del consiglio metropolitano. "Abbiamo fatto una poderosa rigenerazione del territorio milanese. L'ha fatta prima Giuliano Pisapia poi io. Certamente, non mi metto in condizioni di dovermi giustificare. E' stato fatto scientemente. Ci possono esser stati degli errori? Ma come sempre pero' adesso dobbiamo mettere in sicurezza un sistema - ha proseguito -. Poi il nuovo Pgt, come ha ricordato anche il segretario della Camera del Lavoro, puo' nascere tenendo conto che i tempi sono cambiati e coinvolgendo tutti coloro che sono disponibili a dare un contributo".

LEGGI TUTTE LE NOTIZIE DELLA SEZIONE DI MILANO