Samarate, il messaggio di Pioli e del Milan al figlio sopravvissuto

"Ciao Nicolo', sappiamo che stai passando un momento delicato ma sappiamo anche che sei forte, che reagirai e che saremo presto qui tutti assieme. Forza Nicolo'": e' il video messaggio di Stefano Pioli e del Milan per Nicolo' Maja a 'La vita in diretta' su Rai1. Il 23enne e' in coma ricoverato all'ospedale di Varese dopo che il padre ha aggredito la famiglia, ferendo lui e uccidendo la sorella Giulia di 16 anni e la mamma Stefania nella loro casa di Samarate (Varese).

