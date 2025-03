"Atti persecutori sui vicini": nei guai l'ex stella dell'Olimpia Samardo Samuels

"Atti persecutori sui vicini": nei guai l'ex stella dell'Olimpia Samuels

L'ex centro dell'Olimpia Milano Samardo Samuels è stato arrestato sabato sera dai carabinieri di Milano con l'accusa di aver terrorizzato i vicini con comportamenti minacciosi e persecutori. Il 36enne, vincitore dello scudetto 2014, ascoltava musica alta e beveva alcolici mentre il suo cane, un molosso, girava libero in un cortile terrorizzando una famiglia del suo condominio, in zona Farini, nella parte nord della città, che si era rifugiata nel seminterrato del palazzo senza poter rientrare in casa e chiesto aiuto al 112.

Le querele dei vicini nei confronti di Samardo Samuels

Come riportano le cronache, Samuels ha avuto poi un comportamento poco collaborativo anche con i militari del Nucleo Radiomobile intervenuti, che quando hanno trovato nel data base che sull'ex campione pendeva un divieto di avvicinamento proprio nei confronti di quella famiglia, lo hanno portato in caserma. Dove poi sono arrivati altri condomini a sporgere querela e a raccontare altri episodi. Stamani è previsto per lui il rito direttissimo. Come ricostruisce Ansa, Samuels nel 2018 era stato denunciato per ingiurie per aver insultato una donna che voleva parcheggiare nel posto disabili occupato dalla sua Porsche.

