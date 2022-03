San Siro, Sala: "Nuovo stadio per le Olimpiadi? Non ci sono i tempi"

Olimpiadi, Sala: "Inaugurazione sicuramente nel vecchio San Siro"

Botta e risposta sul nuovo stadio tra i sindaci di Milano e Sesto San Giovanni. A margine della conferenza stampa pre Consiglio nazionale del Coni, che si e' tenuta proprio allo stadio Meazza, Giuseppe Sala ha dichiarato: "Mi auguro che il nuovo stadio ci sara' ma per una questione di tempi e considerando i ricorsi e le richieste di referendum, credo che a questo punto possiamo escludere la possibilita' che ci sia un altro stadio per la cerimonia di apertura. Sara' questo, che comunque e' un signor stadio".

Il sindaco di Sesto: "Nuovo stadio, qui non sarebbe complicato"

Ha commentato le parole di Sala il sindaco di Sesto San Giovanni Roberto Di Stefano, rilanciando di fatto la candidatura della propria città ad ospitare il nuovo stadio di Inter e Milan al posto di Milano: “Realizzare il nuovo stadio a Sesto San Giovanni invece non sarà complicato viste le norme urbanistiche e le bonifiche già in corso delle aree Falck. Noi abbiamo le aree dismesse più grosse d'Europa, che comprendono le aree ex Falck con 1.250.000 metri quadrati, alle quali poi si aggiungono 350.000 metri quadrati di aree ex Marelli e altri 400.000 metri quadrati di aree ex decapaggio Vulcano. Lo spazio c’è ed è disponibile ma per poter prendere una decisione di questa natura bisogna essere in tre ad essere d'accordo: il Comune, la proprietà e le due società Inter e Milan. Il Comune, come nel 2018, anche oggi dà la sua disponibilità ad ospitare il nuovo stadio perché lo vediamo come un volano per tutto il territorio che possa valorizzare delle aree molto più grandi, in una logica che secondo me dovrebbe essere la logica di città metropolitana, quindi che Milano non finisca al confine del Comune ma che comprenda la prima schiera del milanese con i comuni dell'hinterland. Che poi è anche una logica più internazionale, che nel mondo calcistico, se andiamo all'estero, molte realtà stanno facendo.”

San Siro, Sala: "Io preferivo riqualificare, Inter e Milan decise ad avere un nuovo impianto"

Tornando a Sala, il primo cittadino milanese è tornato sulla querelle tra nuovo o vecchio impianto: "Fin dall'inizio ho puntato sul fatto di sistemare San Siro, però in quel caso le due squadre mettendosi insieme sono state precise nel voler andare verso un'altra soluzione". "Io ci ho provato seriamente a convincere che si poteva rimanere su San Siro, ma le squadre sono state radicalmente contrarie fin dall'inizio. Devo dare loro atto che sono state molto chiare nei miei confronti", ha spiegato a margine del Consiglio Nazionale del Coni a San Siro

