San Siro, nulla di fatto nel nuovo incontro tra sindaco, Inter e Milan

Fumata nera nell'incontro tenutosi a Palazzo Marino lunedì 10 marzo tra il sindaco di Milano Beppe Sala, Inter e Milan. I due club non hanno ancora consegnato il documento atteso in Comune con l'offerta per l'acquisto di San Siro e delle aree. L'incontro è è durato circa mezz'ora. Non c'è stato nessun accordo tra i club sui punti del documento su cui stanno ancora discutendo, quindi il sindaco Sala ha chiesto un aggiornamento tra 48 ore. Il prossimo incontro dovrebbe svolgersi mercoledì sera. Le divergenze principali durante l’ultima revisione del documento negli Stati Uniti riguarderebbero perplessità sulla clausola relativa all’eventuale ritiro di uno dei due club. Il dibattito non è tanto sul principio in sé, quanto sulla necessità di specificare nel dettaglio le possibili conseguenze.

LEGGI TUTTE LE NOTIZIE DELLA SEZIONE MILANO