San Siro, il consiglio boccia il bando per la riqualificazione: strada più facile per Milan e Inter

Il futuro dello stadio di San Siro continua a dividere la maggioranza di centrosinistra a Palazzo Marino. Con 25 voti contrari e 7 favorevoli, il Consiglio comunale di Milano lunedì 3 febbraio ha bocciato la delibera proposta da un gruppo di consiglieri di maggioranza che chiedeva un bando pubblico per la ristrutturazione del Meazza. La proposta era stata avanzata da Enrico Fedrighini, Carlo Monguzzi (Verdi), Rosario Pantaleo, Alessandro Giungi e Angelica Vasile (PD) e Marco Fumagalli (Lista Sala), ma ha trovato una netta opposizione.

La bocciatura arriva proprio nel giorno in cui il sindaco Giuseppe Sala ha annunciato che, nelle prossime due settimane, Inter e Milan presenteranno la loro proposta per acquisire l’area e costruire un nuovo impianto. Segnale che, in attesa delle mosse delle società, il Comune intende procedere senza modificare il percorso avviato.

L'unica esponente del centrodestra ad aver votato a favore del bando è stata Mariangela Padalino (Noi Moderati). Bocciato anche un altro ordine del giorno, presentato dai Verdi, che proponeva una manifestazione di interesse per avviare un percorso aperto e partecipato per la riqualificazione dell'area di San Siro.

Monguzzi (Verdi): "Così le squadre faranno quello che vogliono"

Duro il commento del consigliere dei Verdi Carlo Monguzzi, che ha definito la bocciatura della delibera come un via libera totale a Inter e Milan: "Affossare questa delibera significa mettere una pietra tombale e permettere alle squadre di fare quello che vogliono".

Truppo (FdI): "Il caos della sinistra milanese"

Per il capogruppo di Fratelli d’Italia, Riccardo Truppo, la bocciatura dimostra la confusione in casa centrosinistra: "Va in scena il caos della sinistra milanese. Gruppetti di consiglieri che cercano di fare le scarpe ad altri colleghi di sinistra".

Il PD: "Aspettiamo la proposta delle squadre prima di decidere"

Dal Partito Democratico, invece, arriva la difesa dell’operato della maggioranza. La capogruppo Beatrice Uguccioni e il consigliere Bruno Ceccarelli sottolineano che l’iter con i club è ancora in corso: "Riteniamo che si debba aspettare la conclusione dell'iter formale aperto con le squadre, che tiene conto delle priorità votate dal Consiglio comunale. Al termine di questa procedura ci sarà un avviso pubblico che permetterà ad eventuali altri soggetti interessati di proporre un progetto alternativo". Una posizione che si scontra con la proposta Fedrighini e Monguzzi, giudicata dal PD "una cancellazione di quanto deciso dall'aula senza alcuna proposta concreta, se non una generica e irrealistica ristrutturazione a spese del Comune".

