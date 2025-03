San Siro, la Procura ha già aperto una indagine sulla vendita a Inter e Milan

Il progetto del nuovo stadio di Inter e Milan a San Siro incassa un’altra battuta d’arresto, questa volta sotto forma di un'indagine conoscitiva da parte della Procura di Milano. A pochi giorni dalla presentazione da parte dei club del dossier con l’offerta formale di acquisto dello stadio Giuseppe Meazza e delle aree limitrofe, arriva l’apertura di un fascicolo, al momento senza indagati né ipotesi di reato, da parte del pool guidato dall’aggiunta Tiziana Siciliano.

I 197 milioni della compravendita finiscono sotto i riflettori

L’obiettivo è verificare eventuali danni per le casse pubbliche e monitorare le procedure per il bando imminente. La mossa della Procura si concentra in particolare sulla stima da 197 milioni di euro effettuata dall’Agenzia delle Entrate su incarico del Comune: una valutazione che attribuisce allo stadio un valore di circa 73 milioni, cifra finita nel mirino di chi ritiene la vendita sottocosto.

Nel frattempo, dopo aver ricevuto l’offerta da Inter e Milan, Palazzo Marino ha approvato una delibera di giunta con le linee di indirizzo per proseguire verso la cessione dell’impianto. Il passaggio successivo sarà la pubblicazione di un avviso pubblico – attesa a breve – per sollecitare eventuali manifestazioni di interesse concorrenti da parte di altri soggetti, con un tempo minimo di 30 giorni. Il sindaco Giuseppe Sala ha più volte ribadito l’intenzione di chiudere l’operazione entro l’estate, anche per evitare lo scattare dei vincoli architettonici sul secondo anello, previsto per novembre con il compimento dei 70 anni della struttura.

E arriva anche l'esposto alla Corte dei conti per possibili danni erariali

La vicenda giudiziaria non si ferma alla Procura ordinaria: Luigi Corbani, ex vicesindaco e ora promotore del comitato “Sì Meazza”, ha annunciato un esposto anche alla Corte dei Conti per verificare possibili danni erariali.

La nuova inchiesta si innesta in un momento particolarmente delicato per l’amministrazione, già sotto pressione per i filoni giudiziari legati all’urbanistica, che hanno coinvolto una ventina di dirigenti comunali e portato all’arresto di un ex funzionario. Sul caso San Siro, la polemica politica si accende: Fratelli d’Italia e Forza Italia chiedono le dimissioni del sindaco, mentre la Lega invoca maggiore “trasparenza e competenza” nella gestione del patrimonio pubblico.

Anche da parte del centrosinistra non mancano critiche, soprattutto da quei consiglieri da sempre contrari al nuovo stadio. Tra loro Carlo Monguzzi (Verdi) ed Enrico Fedrighini (Gruppo misto), che tornano a contestare la valutazione dell’impianto: “Diciamo da tempo che i 72 milioni fissati per lo stadio sono del tutto inadeguati, e abbiamo più volte chiesto il parere di periti indipendenti”.

