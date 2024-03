San Siro, Sala: "L'inchiesta sul Milan non pregiudica il dossier"

"A occhio e croce non penso" che l'inchiesta sulla cessione del Milan possa pregiudicare il dossier stadio, "perche' il fatto che RedBird abbia acquistato il Milan con un prestito fatto da Elliott era una cosa risaputa. Non e' certo una novita'". Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, a margine dell'inaugurazione di un campo da gioco dedicato a Davide Astori. "Riguardo alla proprieta' credo che possa cambiare relativamente, i fondi da qualche parte devono arrivare. La mia idea e' che sia che si parli di una proprieta' che dell'altra la questione e': siete sicuri che volete spendere un miliardo adesso coi tassi d'interesse che non scendono? Per questo offro San Siro e ovviamente anche perche' e' nel nostro interesse".

Sala: "Webuild? In caso di lavori per San Siro si farebbe una gara"

Dopodiche', parlando del progetto di restyling e dello stadio di fattibilita' a cui sta lavorando Webuild in una prima fase progettuale, ha aggiunto che "se lo stadio fosse di proprieta' del comune nel momento in cui si facessero i lavori bisognerebbe fare una gara a cui WeBuild puo' partecipare come possono partecipare altri. Se lo stadio fosse delle squadre potrebbero fare quello che vogliono".

Sala: "Urbanistica? La vera questione è capire quanto ci vorrà a fare chiarezza"

Sala ha parlato anche delle inchieste sul settore Urbanistica del Comune di Milano, che ora interessano anche un edificio in via Lepontina. "Tutto cio' mi fa pensare che non e' una questione che si risolvera' in breve termine, noi siamo convinti di avere fatto il giusto pero' non possiamo che essere disponibili a un contraddittorio. E' evidente che ci potra' essere, e gia' lo vediamo, un rallentamento nel processo approvativo di nuovi progetti, questo e' chiaro. Ma se questo serve per fare chiarezza su istanze mosse dalla procura non possiamo che prenderne atto. La vera questione per me e' capire quanto tempo ci vorra' per fare chiarezza e francamente non lo so".

Sala: "Tanti costruttori chiedono certezze"

A chi gli ha chiesto se l'intervento del governo, con il sottosegretario Alessandro Morelli che e' andato a parlare con il procuratore capo Marcello Viola, possa servire per sbloccare, ha risposto: "Puo' dare una mano perche' puo' dare certezza su cosa si puo' fare e cosa no. Noi vogliamo solo questo, essere certi, e lo vogliono soprattutto i costruttori perche' tanti oggi mi dicono, cosa si fa? E io dico che dobbiamo aspettare, quindi serve certezza". Ripercussioni dell'indagine anche sull'iter che porta all'approvazione del nuovo Pgt, perche' i due fronti "non sono due cose indipendenti, io ho dato indicazione a Tancredi di rallentare i lavori finche' non capiamo quali sono le regole, sarebbe assurdo fare il contrario".