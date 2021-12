San Siro, Salvini: "Sì al nuovo stadio, vecchio impianto sia bene Unesco"

“La Lega chiede di approvare immediatamente il progetto presentato da Inter e Milan per costruire un nuovo stadio (opera finanziata interamente dai due club per un investimento stimato di 1 miliardo e 200 milioni)". Lo dichiarano il leader della Lega Matteo Salvini e il commissario provinciale della Lega di Milano Stefano Bolognini. La nota prosegue: "L’investimento potrà generare un importante effetto indotto, oltre che un significativo ingresso di oneri di urbanizzazione da re-investire sulla rigenerazione del quartiere di San Siro con spazi verdi e molti nuovi servizi. Inoltre, come ricordato dal centrodestra in campagna elettorale, sarà una grande occasione per le due squadre di dotarsi di un moderno stadio di proprietà, oggi condizione essenziale per poter raggiungere il livello di competitività dei grandi club internazionali"

"Il vecchio San Siro sia tutelato dall'Unesco"

Ed il vecchio impianto? "Per quanto riguarda l’attuale Meazza, da considerarsi come uno dei simboli indiscussi della nostra città e della storia del calcio, chiediamo un impegno perché possa essere riconosciuto quale bene dell’Unesco, così da mantenerlo valorizzandone al massimo le potenzialità e consentendone un efficiente uso per 365 giorni all’anno quale luogo per manifestazioni sportive, musicali e grandi eventi. Milano è l’unica città italiana capoluogo di regione che nei prossimi vent’anni aumenterà in modo significativo la popolazione superando il milione e mezzo di abitanti. Così come, superata la pandemia, tornerà a crescere significativamente il numero di turisti, grazie soprattutto all’effetto delle Olimpiadi invernali, del post expo, e del turismo d’affari e congressuale. Due strutture potranno quindi coesistere, come in molte altre grandi città, offrendo una programmazione di eventi e iniziative complementari”, concludono Salvini e Bolognini.