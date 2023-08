San Siro, Scavuzzo: "Un errore insistere sul vincolo"

"Credo che sia un errore quello di insistere su un vincolo su una struttura che andava trasformata, invece che congelata così com’è. Valuteremo che cosa dovremo fare anche perché i costi di questa operazione bisogna capire come si affronteranno. Vediamo perché ancora non è chiusa neanche sui due stadi. Sono tante le questioni che anche le due squadre dovranno valutare". Lo ha detto la vicesindaco, Anna Scavuzzo, a margine della commemorazione per l'eccidio di piazzale Loreto del 10 agosto 1944, in merito al vincolo imposto dalla Soprintendenza sul secondo anello dello stadio San Siro.

Secondo anello vincolato, Scavuzzo: "Decisione incomprensibile, sono preoccupata"

"Non è una partita delle squadre contro il Comune, delle squadre contro gli ambientalisti o degli ambientalisti contro il Comune, se facciamo così non andiamo da nessuna parte. Vediamo. Io sono molto preoccupata perché credo che questa decisione di vincolare fino al secondo anello sia francamente un po’ incomprensibile". Ha poi continuato: "Per me San Siro è un po’ un tema aperto perché, oltre ad essere il vicesindaco della città, sono anche una grande frequentatrice di San Siro. Io avrei voluto vedere un nuovo stadio di San Siro e non una conservazione del vecchio e una proliferazione di stadi. Questa è sempre stata la mia visione, penso che sarebbe stata anche conservativa della memoria che noi tifosi abbiamo andando allo stadio".