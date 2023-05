"Sangue sul Tiepolo a Milano", nuovo romanzo della coppia Caputo-Giorgio

Si dice che tredici sia un numero fortunato e, in effetti, per la coppia letteraria Caputo-Giorgio, Sangue sul Tiepolo a Milano è il tredicesimo romanzo uscito in libreria e si è portato a casa il primo premio del concorso letterario CrimenCafè, promosso dalla Fondazione De Ferrari, con il patrocinio di Regione Liguria e Città di Genova.

L’ambientazione è sempre Milano e anche il protagonista è l’immancabile commissario Ferrari

L’ambientazione è sempre Milano e anche il protagonista è l’immancabile commissario Ferrari e la sua squadra. Questa volta, però, le luci si accendono su un luogo molto caro a entrambi gli autori: Palazzo Isimbardi. Roberto Caputo di quelle mura si può dire che conosce ogni angolo, dopo quindici anni passati a sedere tra i banchi dell’allora Provincia di Milano, oggi Città metropolitana. Ed ecco come l’Istituzione diventa il palcoscenico perfetto per mettere a segno il colpo della storia. Molti non sanno che il palazzo nasconde opere d’arte di valore immenso come L’Apoteosi di Angelo della Vecchia del Tiepolo, che si trova sul soffitto della sala giunta. E se l’affresco fosse stato rubato? E se per nascondere un intrigo tra servizi segreti italiani e un potente emiro ci scappasse il morto? Presto è fatta: la storia si scrive da sola e non senza che gli autori lasciano trasparire tra le pagine l’intimità e l’affetto che li lega a quel luogo.

Roberto Caputo: "Entrare in via Vivaio, non più come presidente del Consiglio, ma come scrittore, mi ha emozionato"

“Abbiamo deciso di presentare il nostro romanzo proprio a Palazzo Isimbardi, ospitati dalla biblioteca che, tra l’altro, è un vero e proprio gioiello e, dopo tanti anni, entrare in via Vivaio, non più come presidente del Consiglio, ma come scrittore, mi ha emozionato. Abbiamo rivisto vecchi amici e tantissimi dipendenti” – Ha commentato Roberto Caputo e, in effetti, al lancio del libro erano presenti ex consiglieri ed ex assessori che se il buon Beppe Sala non fosse stato attento avrebbe rischiato di ritrovarsi con l’ultima amministrazione eletta dai cittadini al comando, alla faccia del buon Delrio.

Sangue sul Tiepolo a Milano è nelle principali librerie oltre che in distribuzione online e in versione ebook. Roberto Caputo e Nadia Giorgio si affermano ogni anno sempre di più nel panorama dei noiristi milanesi e certo non si può dire che i due non sappiano dare vita a storie avvincenti e veloci all’ombra della Madonnina.