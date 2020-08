 Avastin-Lucentis: il Tar accoglie il ricorso contro Lombardia

Avastin-Lucentis: Tar accoglie ricorso contro Lombardia



Il Tar ha accolto il ricorso di Bayer e Novartis contro la Regione Lombardia per la delibera n. XI/1986, che prevedeva dal 1 agosto 2019 un rimborso pari a 55,6 Euro per singola somministrazione per occhio per il trattamento della degenerazione maculare legata all'eta' e della compromissione visiva dovuta a edema maculare diabetico relativamente al trattamento con i tre medicinali Eylea (di Bayer), Lucentis (di Novartis) e Avastin (di Roche). In sostanza, secondo il Tar, la Regione con la sua delibera portava all'utilizzo off-label del farmaco Avastin, meno caro rispetto agli altri prodotti.



Gallera,su Lucentis valutiamo ricorso a Consiglio Stato



"Valutiamo il ricorso al Consiglio di Stato. La condotta di Regione Lombardia in relazione ai farmaci contro la maculopatia e' stata sempre trasparente, a tutela dei piani terapeutici dei pazienti, e ha generato un risparmio pubblico enorme per il Servizio sanitario nazionale". Lo afferma in una nota l'assessore al Welfare della Regione Lombardia, Giulio Gallera, in relazione alla sentenza del Tar sul 'caso Lucentis'. Dopo che la sanita' pubblica ha rimborsato per anni centinaia di milioni di euro per 'uso dominante' di due farmaci commercializzati da Bayer e Novartis, l'Agenzia Italiana del Farmaco (Aifa) ha inserito l'Avastin, un farmaco molto meno costoso, nell'elenco dei prodotti rimborsabili dal Servizio Sanitario Nazionale 'off label' cioe' per le terapie non previste dall'autorizzazione al suo commercio.