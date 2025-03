Santanchè: "Dimissioni per il caso Visibilia? Valuteremo. Equalize, io del tutto ignara"

"Io sono assolutamente tranquilla, stanno seguendo i miei avvocati". Lo ha detto la ministra del Turismo Daniela Santanche' a margine di un evento a Palazzo Lombardia a proposito del processo per il caso Visibilia. A chi le ha chiesto se si dimettera' in caso di rinvio a giudizio per la presunta truffa ai danni dell'Inps, ha risposto: "Ci penseremo, riflettiamo, intanto vediamo quali sono i tempi, che cosa succedera', io sono confidente nella magistratura, sono confidente nel mio comportamento, quindi sono tranquilla. Poi come dice la Costituzione, non si e' colpevoli al terzo grado di giudizio, poi ognuno fa le sue valutazioni", ha concluso.

Santanchè ha anche aggiunto di essere stata "assolutamente ignara, nella maniera più assoluta", delle attività di spionaggio da parte di Equalize: "Mi avevano venduto alla trasmissione Report, questo sarebbe una cosa molto grave, aspettiamo che vengano chiuse le indagini, che venga depositato tutto quanto, e poi decidero' che via intraprendere, comunque sono molto incavolata per questa cosa, molto".

Salva Milano, l'appello di Tajani e la replica di Santanchè

Quindi, considerazioni su Milano, anche in ottica Comunali 2027. Sul Salva Milano "io credo che la posizione di Fratelli d'Italia in questo senso sia stata molto chiara". Una risposta all'appello del vicepremier Antonio Tajani sul Salva Milano.

Tajani questa mattina su X ha scritto: "Difendiamo Milano, i suoi cittadini e le sue imprese. Lancio un duplice appello alle forze politiche che hanno a cuore la capitale economica del Paese. Primo: andiamo avanti con il salva-Milano per non abbandonare cittadini perbene che hanno investito i loro risparmi. Secondo: difendiamo la Borsa ed il suo cuore pulsante che non può lasciare l'Italia.Noi siamo pronti a fare la nostra parte".

"Io - ha commentato Santanche' - ho una grande preoccupazione per quelle famiglie che avevano gia' dato un acconto per avere la casa: questo e' un tema serio, perche' ci sono circa mille famiglie che avevano gia' dato un acconto cospicuo per avere la casa, e oggi si trovano in grande difficoltà. A noi non piace lasciare nessuno indietro, quindi bisogna vedere chi e' stato danneggiato da tutto questo. A me interessano i piu' deboli e, come le dicevo, le famiglie", ha osservato.

Milano, Santanchè: "Il centrodestra scelga il nome migliore, non si può lasciare la città a persone non capaci"

E sulle elezioni, per Santanchè, al centrodestra "serve un nome capace di vincere, perche' non possiamo piu' lasciare ai milanesi persone che non sono capaci e non fanno quello che serve ai milanesi, quindi ci dobbiamo assolutamente attrezzare come coalizione, scegliere un nome migliore, ma io credo che e' importante che riprendiamo il governo di questa citta', perche' vedo che Milano sta andando molto male da molti punti di vista, quindi ci devono essere persone che oltre la zona Ztl si occupano della citta' di Milano che e' un pochino piu' grande della zona Ztl".

