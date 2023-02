Santanchè: "L'Italia è dalla nostra parte. Ancora presto parlare di cariche"

“Le proiezioni ci vedono contenti. Attilio Fontana continuerà a fare il Presidente di Regione Lombardia. È un grande successo che dà ancora più forza al governo perché testimonia come gli italiani siano dalla nostra parte”. Così Daniela Santanché, ministro del Turismo nonché coordinatrice lombarda di Fratelli d’Italia ai microfoni di Affaritaliani.it Milano.

Santanché, vicepresidenza?: "Adesso è ancora presto per parlare di cariche. Ci concentriamo su quanto è stato fatto"

Al momento però preferisce non sbilanciarsi sulle cariche. Nei giorni scorsi aveva infatti parlato di dare la Vicepresidenza a Fratelli d’Italia, “dandolo per scontato in caso di vittoria”. "Adesso è ancora presto per parlare di cariche. Ci concentriamo su quanto è stato fatto. È stato una grande lavoro di squadra e ne siamo felici”, ha proseguito il ministro.