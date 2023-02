Sardone: "Per i comunisti gli elettori sono stupidi. Grazie Majo e Moratti"

“Siamo contenti che i cittadini lombardi abbiano confermato il buongoverno di Regione Lombardia”. Così Silvia Sardone, europarlamentare della Lega e commissario della Provincia di Milano del Carroccio commenta ad Affaritaliani.it Milano i risultati del voto. E non risparmia stoccate ai competitor di Attilio Fontana. “Ringraziamo Moratti e Majorino per la campagna elettorale che hanno fatto. E anche per il dispendio economico, soprattutto Moratti”, ha continuato l’eurodeputata leghista, soddisfatta anche dall’esito della lista Fontana Presidente, secondo le proiezioni al 6.6%.

Sardone: "Certo, tutto è migliorabile. Ma gli elettori hanno votato scegliendo i migliori. È il bello della democrazia"

Per Sardone “la macchina del fango” nei confronti del candidato del centrodestra, accusato più volte per la gestione dell’emergenza Covid, non ha prodotto i risultati sperati. Anzi. “Solo i comunisti pensano che gli elettori siano stupidi”, rincara il commissario provinciale del Carroccio, che aggiunge: “Certo, tutto è migliorabile. Ma gli elettori hanno votato scegliendo i migliori. È il bello della democrazia”.

Sardone: "Gli assessorati saranno distribuiti in base al peso dei risultati definitivi dei singoli partiti”

Se Fratelli d’Italia con Romano La Russa dà per scontata la vicepresidenza del Pirellone, visto l’exploit del partito di Giorgia Meloni per il toto-giunta l’eurodeputata leghista è attendista. “Gli assessorati saranno distribuiti in base al peso dei risultati definitivi dei singoli partiti”.