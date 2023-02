Scala, il ministero studia una norma per "silurare" Meyer

La polemica era emersa alla vigilia della Prima della Scala: il sottosegretario alla Cultura Vittorio Sgarbi aveva tuonato contro la "tradizione" del Piermarini di avere sovrintendenti stranieri, con riferimento in particolare all'attuale titolare Dominique Meyer: Vorrei che almeno due istituzioni italiane, la Scala e gli Uffizi avessero un direttore italiano. E sono amico degli attuali direttori, ma lo dico come principio. Risulta che ci sia un direttore italiano al Louvre o all'Opera?"

La norma per pensionare i sovrintendenti stranieri over 65

Ora sembra che a Roma qualcosa si stia muovendo in questa direzione. Come riporta Dagospia, pare che al Ministero della Cultura stiano studiando una norma che consentirebbe di fare "piazza pulita" non solo di Meyer, ma anche di altri Sovrintendenti stranieri, ovvero Stéphane Lissner del San Carlo di Napoli. Con Alexander Pereira che è già in uscita dal Maggio fiorentino. Quale l'escamotage? Disporre per lege che tutti i sovrintendenti debbano essere pensionati a 65 anni, come già avviene per quelli italiani. E Meyer, Lissner e Pereira hanno tutti più di 65 anni...