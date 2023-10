Scandalo Calcioscommesse: Corona indagato a Milano

Fabrizio Corona è indagato dalla Procura di Milano: a denunciarlo sono stati i calciatori Nicolò Casale della Lazio e Stephan el Shaarawy della Roma. La vicenda è naturalmente quella dello scandalo calcioscommesse, con il laziale ed il romanista che accusano l'ex fotografo dei vip di diffamazione a mezzo stampa. L'iscrizione nel registro degli indagati nel fascicolo sul tavolo del procuratore capo Marcello Viola e dell'aggiunta Letizia Mannella.

Le parole di Fabrizio Corona a Striscia La Notizia

Corona aveva fatto i nomi dei due giocatori, perchè a suo dire coinvolti nello scandalo, intercettato da Striscia la Notizia dopo la puntata di Avanti Popolo del 17 ottobre in onda su Rai 3. Quelli di El Shaarawy e Casale, assieme a Federico Gatti della Juventus, sarebbero stati i tre nomi che lui voleva fare ma che erano stati censurati dalla Rai. A Valerio Staffelli, inviato del programma di Canale 5 giunto dall'ex Re dei paparazzi per consegnargli il Tapiro d'Oro, ha anche mostrato un filmato in cui si sentono i giocatori che parlano delle puntate mentre palleggiano.