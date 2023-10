Scommesse, Corona svela altri tre nomi: "Gatti, Casale e un big della Roma"

Fabrizio Corona, svelati gli altri tre nomi dei presunti calciatori di Serie A coinvolti nello scandalo scommesse

Svelati altri nomi dei presunti coinvolti nello scandalo scommesse. Intercettato da Striscia la Notizia dopo la puntata di Avanti Popolo in onda su Rai 3, Fabrizio Corona ha svelato i tre nomi che la Rai avrebbe deciso di censurare. Si tratta di Stephan El Shaarawy (Roma), Federico Gatti (Juventus) e Nicolò Casale (Lazio).

A Valerio Staffelli, inviato del programma di Canale 5 giunto dall'ex Re dei paparazzi per consegnargli il Tapiro d'Oro, ha anche mostrato un filmato in cui si sentono i giocatori che parlano delle puntate mentre palleggiano. Il servizio completo andrà in onda questa sera a Striscia la notizia.