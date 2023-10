Scommesse, Tonali ha puntato anche sul Milan. L'ammissione in Procura Figc

Scommesse, Tonali vuota il sacco: tre ore in Procura per dire tutto

Lo scandalo scommesse si allarga e sfiora anche i club, l'ammissione di ieri di Tonali in Procura Figc è allarmante per la Serie A e l'intero movimento. L'ex centrocampista del Milan, passato in estate al Newcastle per 80 milioni, - si legge su La Gazzetta dello Sport - avrebbe ammesso tutto coinvolgendo anche il suo ex club. Non solo scommesse generiche, ha puntato anche sul suo Milan. Da fonti investigative filtra che le sue giocate però non avrebbero inciso sul risultato. Se questo fosse confermato il club rossonero sarebbe al sicuro, il calciatore invece rischia un anno di squalifica.

Le dichiarazioni di Tonali potrebbero cambiare la sua posizione. Il nome del giocatore della Premier è emerso dopo l'autodenuncia di Fagioli che ha tirato in mezzo il calciatore. Nel cellulare dello juventino ci sarebbero le chat proprio con Tonali e Zaniolo sulle scommesse. Da capire come procederà la vicenda e quanto inciderà il tutto sulla stagione e sulla Nazionale che rischia di perdere altri pezzi.