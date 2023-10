Decreto Crescita, tackle del governo: mazzata Milan. Piangono Inter-Roma e..

Decreto Crescita, governo Meloni in tackle sui club di serie A

La Manovra 2024 varata dal Governo cambia radicalmente il Decreto Crescita e per molti club di serie A è una pessima notizia. La norma, infatti, è vero che parte dall'1 gennaio ma avrà conseguenze dirette anche per quei calciatori ingaggiati nell'ultima sessione estiva di calciomercato (dal 1 luglio in poi).

Facciamo un breve riassunto. Il Decreto Crescita permetteva ai calciatori provenienti dall'estero che non fossero stati residenti in Italia per i due anni precedenti e che si fossero impegnati ad esserlo per i due anni successivi di beneficiare di uno sgravio sulle tasse dal 45 al 25%, (con stipendio superiore al milione di euro).

Ora invece il calciatore deve essere stato non fiscalmente residente in Italia per almeno 3 anni e deve rimanerci per almeno 5. Una situazione che cambierà molte strategie di mercato future.

Vediamo nel dettaglio la norma che sarà introdotta dal 2024 - “Ai lavoratori dipendenti o autonomi che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia sarà riconosciuto, dal 2024, un nuovo regime agevolato per un massimo di 5 anni. Potranno beneficiare di una riduzione della tassazione del 50 per cento, entro un limite di reddito agevolabile pari a 600.000 euro, i lavoratori in possesso dei requisiti di elevata qualificazione o specializzazione che non risultano essere già stati residenti nel nostro Paese nei tre periodi d’imposta precedenti al conseguimento della residenza”.

Vediamo l'impatto sulle big del calcio italiano.

Decreto Crescita, i calciatori ingaggiati dal Milan in estate

I colpi in quest'ottica erano stati tanti. La società potenzialmente più penalizzata è il Milan. Il club rossonero, infatti, aveva fatto shopping all'estero tesserando stelle del calibro di Loftus Cheeck, Reijnders, Pulisic, Musah Okafor, Chukwueze. Giocatori dunque per i quali il Decreto Crescita è applicabile, ma su cui si perderebbero i benefici fiscali in caso di cessione all'estero prima di cinque anni.

Decreto Crescita addio, colpite anche le altre big: Inter, Napoli, Roma. Danni limitati per la Juventus

Se il Milan piange, l'Inter soffre: Beppe Marotta in estate aveva preso a parametro zero Markus Thuram e Benjamin Pavard contando sul risparmio a livello di stipendio che avrebbe garantito il Decreto Crescita.

Non solo Milano. La decisione del Governo Meloni che porta a una stretta sul Decreto Crescita impatta anche sulle altre capitali del calcio italiano: da Napoli (Lindstrom, Cajuste, Natan) alle due sponde di Roma, sia quella giallorossa (Aouar e Ndicka, ma non Lukaku che aveva ottenuto l’agevolazione negli anni precedenti, potendo conservarla ora) che la parte biancoceleste (Castellanos, Guendouzi, Isaksen e Kamada).

Danni più limitati per la Juventus che in estate si era limitata a ingaggiare il figlio di George Weah, Timothy.

Un altro dei top club che in estate aveva pescato molto dall'estero per rinforzarsi è poi la Fiorentina: dall'attaccante argentino Lucas Beltrán al portiere Oliver Christensen, passando per i difensori Gino Infantino e Yerry Mina.