Scendono dall'auto e vengono picchiati e rapinati a Milano

Accerchiati metre erano in auto in via Segantini

Accerchiati e rapinati mentre erano in auto. E' quanto accaduto la scorsa notte a due ragazzi di 28 e 27 anni a Milano. Con loro c'erano anche due amiche. Il gruppo era in macchina quando in via Segantini si sono imbattuti intorno alle 2.30 in altri ragazzi che occupavano il centro della carreggiata. Per poter proseguire i due ragazzi sono scesi dall'auto e hanno invitato il gruppo a spostarsi per lasciarli passare. Come risposta, pero', hanno ricevuto calci e pugni.

A una delle due vittime e' stato pure strappato dal polso un braccialetto. Sul posto e' intervenuta una volante della questura, dopo la segnalazione delle amiche dei due ragazzi aggrediti. I poliziotti hanno poi rintracciato e bloccato due dei presunti autori dell'aggressione. Si tratta di un italiano di 19 anni e di un brasiliano di 25 anni, indagati per rapina in concorso. Le vittime sono state accompagnate in codice verde all'ospedale Policlinico dove sono state dimesse con una prognosi di 30 giorni per il 28enne e di cinque giorni per il 27enne.

