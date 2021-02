Sci, Cecchetti (Lega): "Bene il cambio di marcia del nuovo Governo"

Montagna ed impianti sciistici, il neo commissario della Lega lombarda Fabrizio Cecchetti commenta: "Bene il cambio di marcia, con il nuovo Governo, un cambio di passo che già stiamo vendendo in Lombardia sui problemi concreti. Come quella della nostra montagna e di tutto il comparto neve. Bene la riunione operativa subito tenuta dal nuovo ministro del Turismo, Massimo Garavaglia, ieri in Regione Lombardia con il Governatore Attilio Fontana e gli addetti ai lavori del settore montagna: siamo lieti di sapere che una quota consistente dei 32 miliardi del prossimo decreto del Governo verrà destinato al comparto montagna che sarà così interamente indennizzato dei danni economici per la mancata stagione turistica invernale, danni che le Regioni interessate per ora quantificano in 4,5 miliardi con l’esclusione degli impianti di risalita. Questi sono fatti concreti importanti, sono un segnale di attenzione verso i nostri territori da parte del nuovo Governo".