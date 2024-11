Sciopero del 29 novembre, Salvini precetta i lavoratori. Ma è polemica

Per lo sciopero del 29 novembre "si va verso la precettazione". Lo riferisce il Mit al termine dell’incontro con le organizzazioni sindacali nella serata di martedì. “In 25 mesi di governo 1.342 scioperi proclamati e 949 effettuati, 38 al mese, di cui 518 proclamati e 374 effettuati a livello nazionale, più di uno sciopero al giorno. Esiste il diritto allo sciopero per i sindacalisti, esiste anche il diritto alla mobilità, alla salute ed al lavoro di tutti gli altri italiani”. Così il Vicepremier e Ministro Matteo Salvini.

Landini: "Quello del 29 novembre è il primo sciopero generale"

Dura la replica del segretario generale della Cgil Maurizio Landini, secondo il quale il ministro "e' un po' ossessionato perche' e' il primo sciopero generale che noi proclamiamo. Se vuole, e noi lo chiediamo da tempo, si faccia una legge sulla rappresentanza. Il punto vero non e' contare gli scioperi ma capire perche' le persone scioperano". "Noi scendiamo in piazza per risolvere i problemi delle persone e per dare le risposte che il governo non sta dando, tantomeno il ministro", prosegue paventando "il rischio di una svolta autoritaria del governo". "Il ministro Salvini ancora una volta attacca il diritto di sciopero", aggiunge Landini ricordando che quello di venerdi' 29 novembre "e' il primo sciopero generale che proclamiamo quest'anno. Il problema vero e' tutelare i cittadini da Salvini".

LEGGI TUTTE LE NOTIZIE DELLA SEZIONE MILANO