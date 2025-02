Sciopero dei mezzi a Milano, dopo le 18 chiuse le lineee M1, M2 e M3

Dopo le 18 restano aperte le linee M4 ed M5. Chiudono le linee M1, M2 ed M3. Da considerare maggiori tempi di attesa per tram, bus e filobus. Le linee della rete notturna, comprese quelle che sostituiscono le linee metropolitane e la 90/91, sono garantite solo dopo le 2 di notte a seguito dell’ulteriore sciopero proclamato dalle Organizzazioni Sindacali FILT CGIL, FIT CISL, UILT UIL, FAISA CISAL e UGL. In mattinata tutte e cinque le linee metropolitane erano state in funzione regolarmente.

