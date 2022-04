Sciopero venerdì 22 aprile: conseguenze su mezzi pubblici a Milano e Lombardia

Sciopero venerdì 22 aprile: le conseguenze sui mezzi pubblici a Milano e Lombardia

Sciopero generale venerdì 22 aprile. Sarà coinvolto anche il trasporto ferroviario regionale e la protesta, organizzata dai Cobas, coinvolgerà sia le categorie pubbliche che quelle private.

Sciopero di venerdì, quali disagi attendono i pendolari lombardi? E' Trenord con una nota a preannunciare che «considerando i dati di adesione in analoghe e precedenti proclamazioni, non si prevedono interruzioni alla circolazione ferroviaria in Lombardia»

Sciopero dei mezzi, Trenord: "Potranno verificarsi cancellazioni di treni"

La società ferrovaria lombarda aggiunge tuttavia anche che "potranno verificarsi sporadiche cancellazioni di treni che saranno tempestivamente comunicate". Il consiglio è quelllo di verificare "prima di mettersi in viaggio, l’andamento della circolazione in real-time selezionando il treno di proprio interesse e in stazione di prestate attenzione ai monitor e agli annunci sonori".

Lo sciopero a Milano: mezzi Atm non interessati

Lo sciopero dei Cobas di venerdì 22 aprile avrà invece un diverso impatto sui trasporti pubblici nella città di Milano: la protesta infatti, come riporta il Corriere, non interesserà i mezzi Atm. Quindi la circolazione di metropolitane, tram e autobus durante tutta la giornata dovrebbe avvenire in modo regolare.

