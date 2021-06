Scontri tra giovani e carabinieri, Sala: "Cercare verità con equilibrio"

Anche il sindaco di Milano Beppe Sala interviene sugli scontri che si sono sono verificati all'alba di domenica in zona Sant'Eustorgio-piazza XXIV Maggio, dove i carabinieri sono intervenuti e si sono confrontati con una ventina di ragazzi, per lo più di origine africana. Così Sala sui social: "In moltissimi nei giorni scorsi mi avete chiesto di prendere posizione. Ma prendere posizione non significa scrivere un facile post di condanna. Bisogna, innanzitutto, cercare la verità. Così ho fatto, chiamando immediatamente il Prefetto e ascoltando la versione delle Forze dell’Ordine, dopo aver ascoltato le parole della ragazza che su Instagram denunciava un atto di razzismo".

La ricostruzione degli scontri

Come ricostruisce anche oggi su Repubblica Giulio Bonotti, quanto accaduto non è infatti così lineare. I video fatti circolare da una giovane testimone degli scontri ne rappresentano infatti solo le fasi conclusive, con un ragazzo colpito ed una giovane che subisce una manganellata in testa, ma ci sarebbero prove che dimostrano come effettivamente l'intervento dei militari sia stato motivato da quelle che erano vere e proprie risse - e non un pacifico ritrovo tra ragazzi - e come una parte di questi giovani abbia subito assunto atteggiamenti ostili nei confronti degli uomini in divisa. Più difficile stabilire o smentire in modo inequivocabile se ci sia stato da parte di qualche militare l'uso di frasi a sfondo razzista, come denunciato dalle parole della giovane testimone.

Sala: "Suggerisco tanto equilibrio. E sulla Nazionale italiana..."

Conclude Sala: "Suggerisco a tutti noi, e a me in primis, tanto equilibrio. Il razzismo è una cosa seria, serissima. Finché sarò Sindaco lo combatterò con tutte le mie forze. Ma sempre rispettando la verità". Chiosa sulla querelle legata alla Nazionale azzurra: "Lasciatemi dire con la consueta franchezza che il modo in cui è stato gestito il tema dell’adesione della nazionale di calcio alla campagna di Black Lives Matter, al netto di come la si pensi sulla sua utilità, è stato francamente ridicolo".