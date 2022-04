Scontro tra auto e camion, muore 21enne nel Bresciano

Incidente stradale nel Bresciano, muore 21enne

Una ragazza di 21 anni, Ilaria Santini di Locate Bergamasco frazione di Ponte San Pietro, è morta a causa dello scontro frontale tra l'auto che lei guidava e un tir sulla strada SS42 a Ceto, in provincia di Brescia. Quando i sanitari sono intervenuti la giovane era gia' deceduta. Il conducente del tir, un uomo di 46 anni, e' stato portato in codice verde per un trauma al collo all'ospedale di Esine in codice verde. L'incidente mortale è avvenuto l'11 aprile pochi minuti prima delle 14.30.

Leggi anche: