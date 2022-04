Scontro tra monopattino e auto, 17enne grave nel Milanese

Incidente in monopattino, gravissimo 17enne

Un 17enne versa in gravi condizioni a seguito di un incidente tra il monopattino sul quale viaggiava e un'auto. Lo scontro è avvenuto a Vizzolo Predabissi, nel Milanese. Il giovane, a quanto si apprende, ha riportato un trauma cranico ed stato trasportato in elisoccorso in codice rosso all'ospedale Niguarda di Milano, in stato di incoscienza e intubato. Resta da chiarire la dinamica dell'incidente, al vaglio dei carabinieri.

