Milano, scritta contro Ramelli: "Tutti i fasci con una chiave inglese tra i capelli"

"Gli inutili idioti dei collettivi studenteschi hanno voluto commemorare il cinquantenario dell’omicidio Calabresi a modo loro: da vigliacchi ignoranti. Lo hanno fatto dileggiando la memoria di Sergio Ramelli, scrivendo sui muri dell'Istituto Tecnico Ettore Conti - in largo Gavirate, zona San Siro - il motto: ‘tutti i fascisti come Ramelli con una chiave inglese fra i capelli’": così il capogruppo di Forza Italia in Consiglio Comunale Alessandro De Chirico, segnalando l'imbrattamento dei muri dell'istituto scolastico. “Ovviamente – continua il forzista - un’azione attuata con il favore del buio, nascondendosi esattamente come accusano altri di fare e dimostrando di non avere la più pallida idea di cosa sia la militanza politica, un’attività che quelli che hanno qualche cosa da dire svolgono alla luce del sole”.

De Chirico: "Ho proposto alla dirigenza scolastica un dibattito sugli anni di piombo"

“Si tratta di gente di cui non bisognerebbe nemmeno occuparsi, abituati a fare i leoni da tastiera di giorno e a scrivere sui muri di notte senza nemmeno firmarsi, perché a essere vermi non ci vuole certo coraggio – aggiunge l’azzurro –. A preoccupare è il timore che sui muri delle scuole fiorisca quello che vi si insegna all’interno e se falliamo nell’educare le nuove generazioni con esse fallirà anche la nostra società. Ci riflettano attentamente quelli che vogliono insegnare la storia a modo loro e che non vogliono inserire nei programmi scolastici l'educazione civica – conclude De Chirico –. Stamattina ho scritto al dirigente dell'istituto per proporgli di organizzare insieme un dibattito sugli anni di piombo e lo inviterò ad attivarsi subito per fare ripulire quelle schifose scritte di odio dai muri della scuola”.

