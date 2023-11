Scritte antisemite al Cdi, identificato l'autore: è un operaio 56enne

E' un 56enne di Corsico che lavora come operaio per una ditta di disinfestazioni e ha gia' manifestato piu' volte sui social il suo pensiero antisemita l'autore delle scritte nei bagni del Centro Diagnostico Italiano tra il 16 e il 19 ottobre scorso. Lo ha identificato il Nucleo Informativo dei carabinieri dopo una perquisizione nella sua abitazione in cui sono stati trovati i pennarelli per le scritte e un giubbotto somigliante a quello che indossava l'uomo ripreso dalle telecamere mentre vergava frasi come "Prima Hitler poi Hamas per voi ebrei forni e camere a gas". E' indagato dal pm Enrico Pavone per 'propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa". Dall'analisi dei suoi profili social emergono la frequentazione di siti antisemiti e post in cui si richiamano "effigi" antisemite e i volti di capi di organizzazioni terroristiche, anche di Hamas.