Seconda dose Pfizer e Moderna a 42 giorni. Riprende campagna personale scuole

In Lombardia sarà a partire dalle prenotazioni di domani, venerdì 7 maggio, che le seconde dosi di Pfizer e Moderna saranno fissate nella sesta settimana (35-42 giorni) e non più a 21 o 28. Lo hanno chiarito sia il presidente Attilio Fontana che la sua vice, Letizia Moratti. Nulla cambia, invece, per coloro ai quali è già stata somministrata la prima dose e hanno già l'appuntamento per il richiamo. "In questo modo potremo coinvolgere almeno con la prima dose un numero maggiore di persone'', ha detto Fontana, commentando la nuova circolare del ministero della Salute con il parere del cts a riguardo.

La vicepresidente Moratti ha inoltre annunicato su Twitter che "Riprende, dopo lo stop, la campagna vaccinale per il personale scolastico. Chi non ha aderito lo potra' fare da inizio settimana prossima attraverso Poste Italiane. Quelli in attesa della seconda dose, riceveranno in questi giorni un Sms per l'appuntamento".

