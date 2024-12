Senago, la lettera di Alex Impagnatiello: "Giulia, dentro di me non cesserai mai di splendere"

"Ogni istante della mia esistenza è dedicato a lei. E così anche ora le prime parole sono esclusivamente per te Giuliet, per la meravigliosa ragazza che eri, che sei e sarai. Perché dentro me non cesserai mai di splendere". Inizia così la lettera che Alessandro Impagnatiello ha scritto a Giulia Tramontano, la compagna che ha ucciso a Senago incinta del settimo mese. Delitto per il quale è stato condannato all'ergastolo. La lettera è stata letta da Giuseppe Cruciani nella puntata di giovedì 5 dicembre della Zanzara. E prosegue così: "Per quanto inutili ed imbarazzanti siano, ti porgo nuovamente le mie scuse, a te, alla tua meravigliosa famiglia ed a tutte le persone toccate da questo inspiegabile e folle male. Mi manchi. So che ci sarebbero tante altre cose da dire, ma io e te ce le diciamo tutte le sere, tu già sai".

Impagnatiello critica i giornali: "Interessati al guadagno"

L'ex barman critica il processo mediatico attorno al suo processo: "Un crudo teatro per la sola soddisfazione del pubblico da casa" e che fa vittime collaterali: "la mia famiglia si è trovata a dover scappare di casa perché pedinata giorno e notte dai giornalisti. Vorrei tanto essere l'ultimo caso mediatico, ma a quanto pare siete più interessati al guadagno. Questa è la 'banalità dei media'" aggiunge. "Tutto questo non mi distaccherà mai dal pensiero principale e costante che ho per te Giuliet, dal vuoto che ho lasciato e dall'abisso in cui nuoto. Nuovamente ed eternamente ti chiedo scusa".

La risposta dei famigliari di Giulia Tramontano: "Sei un miserabile"

Alla lettera di Impagnatiello ha replicato seccamente la famiglia di Giulia Tramontano: "Sei un miserabile. No, non la pantegana. Tu". Accanto alla frase pubblicata dai familiari compare la foto di un roditore.

