Senato, Formigoni ha diritto alla pensione. Ira Cinque Stelle: "Che schifo"

Senato, Formigoni ha diritto alla pensione. Ira Cinque Stelle

Roberto Formigoni ha diritto, per legge, alla pensione. Lo ha stabilito la commissione Contenziosa del Senato accogliendo il ricorso dell'ex governatore della Lombardia ed ex senatore. Ma ora bisognera' aspettare le motivazioni della decisione. Le maglie della norma sono infatti stringenti: alla luce della legge del 2019 che ha convertito il dl sul Reddito di cittadinanza, i cittadini a cui va sospeso il pagamento dei trattamenti previdenziali sono coloro che, condannati in via definitiva ( per reati che non sono di stampo mafioso o terroristico) si siano resi latitanti o siano evasi. Il che non corrisponde al caso di Formigoni che sta scontando la sua pena ai domiciliari.

"Ho visto la decisione. Ho fatto bene a fare ricorso perche' ho ottenuto una misura di giustizia non solo per me ma per tanti altri cittadini". ha detto all'Agi Formigoni.

Dure reazioni e commenti soprattutto in area Cinque Stelle. "Senza parole Roberto Formigoni, ex senatore, ex Presidente Lombardia, ma soprattutto condannato in via definitiva per corruzione, ora ai domiciliari, avra' la pensione. Sapete chi lo ha deciso? La Commissione contenziosa al Senato dove solo 1 senatore su 5 e' M5S. Che schifo". Lo scrive su Twitter il Deputato Stefano Buffagni.