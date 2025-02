Sentenza disastro Pioltello, Filt Cgil: "A pagare è solo l’ultimo anello dei responsabili"

(IMPRESE-LAVORO.COM) Milano - La sentenza sul disastro ferroviario di Pioltello lascia l’amaro in bocca alla Filt Cgil. Angelo Piccirillo, segretario della Filt Cgil Lombardia, si dice sorpreso della sentenza di primo grado: “Certo bisognerà attendere le motivazioni per capire meglio ma la tesi dell’accusa, sulle responsabilità del disastro, è stata completamente ribaltata. A pagare sarà l’ultimo anello della catena di comando dei responsabili. Vedremo se la Procura farà ricorso in appello”.

Filt Cgil riconosciuta come parte civile

L’unico dato positivo è che Filt Cgil è stata riconosciuta come parte civile. La sintesi delle decisioni del tribunale sono che non si possono imputare penalmente a RFI-Rete Ferroviaria Italiana, al suo ex amministratore delegato e ai tanti suoi dirigenti dell’epoca imputati dalla Procura di Milano, ma ad uno soltanto di essi, le disastrose conseguenze della mancata sostituzione di binari del giunto usurato che, rompendosi alle 6.56 del 25 gennaio 2018, fece deragliare il treno regionale 10452 Cremona-Milano Porta Garibaldi con a bordo 350 pendolari, poco dopo la stazione di Pioltello (Milano) provocando la morte di tre passeggere (Ida Milanesi, Giuseppina Pirri e Pierangela Tadini), il ferimento di altre 100 persone e più di 6 milioni di euro di danni.