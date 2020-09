Sesto San Giovanni, insegue borseggiatore e lo manda in coma con un pugno

Secondo quanto riportato dall'ANSA, un uomo di 30 anni e' stato ricoverato in coma dopo essere stato colpito con un pugno da un passeggero all'interno della metropolitana rossa di Milano, alla fermata Sesto Primo Maggio che si trova nel comune di Sesto San Giovanni. Secondo le prime ricostruzioni dei carabinieri della compagnia di Sesto, il 30enne sarebbe stato colpito da un uomo perche' poco prima avrebbe tentato di rubare la borsa a un'altra passeggera. L'aggressore, che e' scappato prima dell'arrivo dei militari, sarebbe quindi intervenuto per bloccare il presunto borseggiatore e lo avrebbe centrato con un unico pugno al volto. L'episodio e' avvenuto ieri poco prima delle 20. Il 30enne si trova ora in ospedale in prognosi riservata. I carabinieri hanno ascoltato i testimoni e visionato le telecamere dell'impianto di sorveglianza.