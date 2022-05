Sesto San Giovanni, Usuelli (+Europa): "Mi candido con Rosignoli"

"Mi candido a Sesto San Giovanni a sostegno di un giovane sestese, Massimiliano Rosignoli, con la lista "Sesto Liberale e Democratica" e contro un sindaco che ha prodotto provvedimenti anti integrazione tra i peggiori di tutta la Lombardia". Ad annunciarlo l'esponente di +Europa/Radicali, Michele Usuelli. "Ho incontrato nel mio ufficio in Consiglio Regionale Massimiliano Rosignoli - aggiunge - militante di Azione e candidato Sindaco per la lista "Sesto Liberale e Democratica" alle prossime elezioni amministrative di Sesto San Giovanni 12 Giugno e sono felice di comunicare che lo sosterro' in questa impegnativa battaglia elettorale. Sin dall'inizio del mio mandato ho combattuto in regione le politiche discriminatorie della Giunta Di Stefano volte a creare un clima di intolleranza nei confronti dei cittadini sestesi originari di altri Paesi".

Usuelli: "Cosa ha da dire Di Stefano sull'assessore filoputiniano D'Amico?"

Prosegue la nota: "In particolare, quando sono stati usati dei cavilli burocratici per escludere dalle graduatorie delle case popolari le famiglie sestesi di origine straniera già in graduatoria, pretendendo una certificazione impossibile da produrre: quella di non aver beni immobili nei paesi di provenienza, dove quasi sempre non esiste un catasto. Tali comportamenti sono stati poi condannati dal Tribunale, causando risarcimenti pagati coi soldi dei sestesi. Questa Giunta continua, inoltre, a ospitare l’Assessore Claudio d’Amico, grande sostenitore del regime putiniano e che ha paragonato l’invasione dell’Ucraina a “quando una coppia divorzia: la colpa non sta tutta da una parte”. Cosa ha da dire in proposito Di Stefano? Ritiene di continuare ad avvalersi di d’Amico o chiarirà ai cittadini sestesi che non ci sono più le condizioni per lavorare insieme, divorziando da d'Amico?"

Usuelli: "Costruiamo una nuova prospettiva per Sesto"

Usuelli aggiunge: "Ora, con Massimiliano Rosignoli e la lista “Sesto Liberale e Democratica”, abbiamo la possibilità di costruire una nuova prospettiva per una della più importanti città della Lombardia: una prospettiva liberale e democratica, che riconosce l’importanza di una comunità inclusiva e solidale, nel rispetto della legalità e senza legarsi ai rimpianti del passato o alle intemperanze grilline. Il mio impegno, che si fonda sulle mie competenze di pediatra neonatologo, sarà quello di aiutare Massimiliano Rosignoli nello spiegare ai cittadini come un Sindaco possa giocare un ruolo decisivo nell’integrazione socio-sanitaria dei servizi sul territorio e come migliorare il legame tra essi e gli ospedali, a beneficio della salute dei cittadini. Per questo ho deciso di candidarmi a suo sostegno, mettendomi in fondo alla lista, con puro spirito di servizio. Sesto San Giovanni merita di essere una città europea e non l’avamposto del putinismo nostrano. Con Massimiliano e tutta la sua squadra non molleremo di un millimetro in questa campagna elettorale".

Leggi anche: