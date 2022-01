Settimane di violenza a Milano, oggi Sala riferisce in Consiglio

Sicurezza a Milano, Sala riferisce in Consiglio

Inizio d'anno difficile per Milano che si trova a doversi confrontare da un lavoro con le violenze avvenute a Capodanno e dall'altro dall'aggressione di un vigile. Situazioni che hanno aperto una discussione sulla sicurezza in città. Le opposizioni in Comune, passano all'attacco e chiedono le dimissioni dell'assessore Marco Granelli. Oggi in Consiglio comunale è previsto l'attesto intervento del sindaco Giuseppe Sala che riferirà in merito agli episodi di violenza che hanno colpito la città in questa prima metà di gennaio.

Aggressione al vigile: identificati due dei presunti autori

Sono stati individuati due dei presunti autori dell'aggressione all'agente della polizia locale a Milano. La notte di sabato, intorno all'1:45, una pattuglia della Polizia locale in borghese ha subito un'aggressione da parte di un gruppo di persone. La pattuglia era in zona viale Coni Zugna per un normale servizio di controllo di tipo informativo perché nei giorni precedenti alcuni cittadini avevano segnalato atti di vandalismo alle auto parcheggiate. Uno dei due agenti, intento a osservare un gruppo di ragazzi, viene da questi avvicinato e accerchiato. L'agente si qualifica e, continuando ad essere accerchiato, esplode un colpo in aria per farli allontanare. L'agente prova a risalire in auto, ma viene aggredito da alcuni componenti del gruppo. Dopo una colluttazione i ragazzi riescono a sottrarre l'arma di servizio all'agente che prova a difendersi e a resistere all'aggressione. Durante la colluttazione è stato esploso accidentalmente un colpo di pistola senza conseguenze per nessuno.

Nel mentre il secondo agente di pattuglia allerta la Centrale Operativa e sopraggiungono altre due pattuglie.Il gruppo si dà alla fuga e abbandona l'arma gettandola sotto un'auto parcheggiata. Tutto dura pochi minuti. L'agente aggredito, di 61 anni, viene portato in ospedale dove riceve le cure necessarie per le lesioni subite e successivamente dimesso. La stessa notte la Polizia locale avvia le indagini grazie alle quali alcuni componenti del gruppo vengono individuati. Al momento tra di loro risultano alcuni maggiorenni in trasferta a Milano e provenienti da fuori regione, almeno uno di Bolzano. La Polizia locale, in contatto con l'Autorità Giudiziaria, sta acquisendo tutte le prove video, testimoniali e ogni ulteriore elemento emerso per arrivare all'identificazione di tutto il gruppo.