Sgarbi: "Candido Morgan sindaco di Milano"

"Io candidato a Roma? Certo, ci sara' la lista Rinascimento con Sgarbi candidato in tutti comuni principali. Sono intenzionato a candidare a Milano Morgan, il cantante, gliel'ho detto ieri. Lui mi ha detto che preferirebbe Milano a Napoli, dove ancora so chi ci sara' come candidato". Lo dice a Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1, Vittorio Sgarbi, deputato, sindaco di Sutri e neo candidato a sindaco di Roma. Ha gia' ricevuto qualche 'endorsement' per la sua candidatura a Roma? "A Roma pare che Salvini ieri abbia dato apprezzamento alla mia candidatura, vedremo". Pensa di riuscire a diventare sindaco? "Io mi candido per fare il sindaco, dopo di che e' gia' avvenuto, in Sicilia e a Milano, che poi negoziando sia diventato assessore". A Roma la candidatura piu' forte potrebbe essere quella di Calenda. "Calenda potrebbe candidarsi benissimo senza chiedere niente a nessuno, come ho fatto io. A quel punto o gli altri convergono su di te o comunque sanno che esisti". Anche Massimo Ferrero, patron della Sampdoria, potrebbe essere della partita. "Ferrero? L'ho ascoltato ieri da voi, mi pare simpatico ma non so chi sia". Pare che Guido Crosetto potrebbe esser il nome scelto da Fratelli d'Italia. "Crosetto e' molto bravo, piu' bravo di me. Ma ha lo stesso problema di Ferrero: nessuno sa chi sia". Se venisse eletto primo cittadino della Capitale lascerebbe il ruolo di sindaco di Sutri? "Potrei fare il sindaco a Roma e il vicesindaco a Sutri", ha concluso.