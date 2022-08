Si finge tecnico, entra in casa di anziani. E ruba gioielli per 45mila euro

Ha incontrato in ascensore un uomo di circa 40 anni che parlava con l'amministratore del condominio a proposito di alcuni controlli che doveva fare in casa sua, in via Marco Ulpio Traiano, alla periferia di Milano.

Il tecnico ha dichiarato di aver dovuto spostare i gioielli

La donna, 71 anni, lo ha quindi fatto salire in casa, dove si trovava anche il marito di 74, e il sedicente tecnico ha detto loro che, per fare i controlli, avrebbero dovuto spostare i preziosi che si trovavano in casa che potevano interferire sull'esito.

Rubati due Rolex e 20mila euro in gioielli

Il truffatore se n'è andato con due orologi Rolex per un valore complessivo di 25mila euro e 20mila euro in gioielli e monili. L'episodio è stato denunciato agli agenti della Questura