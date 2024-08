Si rompe tubatura in strada, chiusa fermata M3 Sant'Agostino

Una tubatura dell'acqua si è rotta questa mattina durante dei lavori in piazzale Sant'Agostino a Milano. Questo ha causato la fuoriuscita di un getto di acqua ad alta pressione in strada e l'arrivo dell'acqua anche nella stazione della metropolitana di Sant'Agostino. Il guasto è stato riparato, ma fino alla totale messa in sicurezza i treni della linea 3 della metropolitana saltano la fermata.