Siccità, è allarme in Lombardia. Enel: "Finita acqua per uso agricolo"

L'acqua è agli sgoccioli: tutta la disponibilità e' stata impiegata" dagli operatori del settore idroelettrico "per coprire la necessitò del comparto agricolo nei prossimi 10 giorni". Ma "e' stato fatto tutto il possibile. L'acqua è finita. Tutta quella a disposizione e' stata ripartita nel tempo richiesto".

E' quanto ha riferito il legale rappresentante di Enel, Giovanni Rocchi, in audizione alla commissione congiunta di Agricoltura e Montagna di Regione Lombardia, convocata in via straordinaria per la grave crisi idrica e all'emergenza siccità.